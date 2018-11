Pisa Ovest, un fine settimana a tutto gas

PISA – Sara’ un week-end intenso per le squadre del Pisa Ovest per confermare le posizioni di vertice della squadra di Porta a Mare nei vari campionati. Si inizia sabato 17 novembre dal campo sportivo Comunale di Musigliano dove andranno in scena le sfide del campionato Juniores Provinciali e Terza categoria.

Gli Juniores Provinciali guidati da mister Stefano Garuti, secondi in campionato ad un punto distacco dalla vetta del duo Vorno-Castelnuovo Garfagnana, ospitano il Fornacette Casarosa nel derby pisano alle ore 14.30. A seguire scendera’ in campo la squadra di Terza categoria guidata da mister Dario Chelotti, che dopo il successo a S.Prospero di sette giorni fa sfida il Montecastello che lo scorso week-end ha effettuato il turno di sosta.

A Porta a Mare domenica 18 novembre (ore 10) la squadra dei Giovanissimi B di mister Paolo Pinzauti affronta il Fornacette Casarosa per mantenere la vetta della classifica conquistata sette giorni fa dopo il successo ottenuto contro l’Atletico Cascina. Attesi domenica 18 novembre da una gara in terra lucchese i Giovanissimi di mister Paolo Vajani sul campo del Luccasette (ore 9.45) obiettivo conquistare la vetta solitaria della classifica per il momento condivisa con l’altra squadra pisana del girone lucchese, il Madonna dell’Acqua.

Dopo il pareggio contro il Santa Maria di domenica sc0rsa gli Allievi Regionali sfidano domenica (ore 11) nel derby il Navacchio Zambra al Comunale di San Lorenzo alle Corti. Sfida per risollevarsi invece per gli Allievi B di mister Giancarlo Lomonaco domenica 18 novembre (ore 10.45) a Migliarino contro il Migliarino Vecchiano per risollevarsi dalla coppola subita sette giorni fa contro il Cascina.