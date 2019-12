Pisa Ovest, un week end da urlo. Juniores primi da soli

PISA – Giornata positiva in casa Pisa Ovest quella dell’ultimo weekend nelle varie categorie. Bene la prima squadra che torna al successo in Seconda categoria, Juniores di mister Garuti primi da soli. Vittorie anche per Giovanissimi Regionali e Allievi B.





SECONDA CATEGORIA. Sonora affermazione della prima squadra nel campionato di Seconda categoria girone E. La compagine di mister Stefano Ammannati ha sconfitto per 5-0 l’Orlando Calcio portandosi a quota 12 punti in classifica. Reti del bomber Fiorini ma ad aprire le marcature ci pensa Coltelli. Poi segnano Granford, Carmignani e Pecori.



JUNIORES. Nella categoria Juniores Provinciali Pisa grande prova dei ragazzi di mister Garuti sul campo del Saline (1-0 il finale) reso un vero e proprio acquitrinio ed al limite della praticabilità. A decidere la sfida un gol di Giacomelli che si fa trovare pronto sul secondo palo e segna un gol che si rivelerà decisivo dopo una “spizzata” di Bozzi scaturita da azione d’angolo. Primato solitario a quota 30 per il Pisa Ovest alla luce degli altri risultati che fanno vedere un ottimo Staffoli in seconda posizione a due punti dai ragazzi pisani che rende avvincente questo campionato.

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE D. UNDER 15. Con un gol di Luca Parisi la categoria Giovanissimi 2005 vince 1-0 ma le dimensioni del risultato potevano esser di maggiori entità vista la mole di gioco creata dal Pisa Ovest. Risultato non scontato in una partita che ha visto protagonisti sin dai primi minuti i ragazzi di Pinzauti. L’Olimpia Quarrata non ha potuto nulla sulla forza della squadra ospite. Tre punti importanti per la squadra pisana, terzo risultato utile consecutivo che porta la squadra a quota 20 al dodicesimo posto dopo un avvio di campionato non buono la squadra sta mostrando margini di miglioramento sempre maggiori.

ALLIEVI B CAT. UNDER 16. Il Pisa Ovest batte nel derby tutto pisano i pari età dello SpaValdiSerchio per 4-0 per effetto delle reti segnate da Bevelacqua, Sbrana e Chelotti, ma ad aprire le marcature era stata un autorete su un campo pesante e al limite della praticabilità. Una bella gara dominata senza mai correre rischi da parte della formazione di mister Barghini. Ad una giornata dalla fine del primo girone il Pisa Ovest aggancia il sesto posto.

Nella foto sopra la squadra Giovanissimi Regionali di mister Paolo Pinzauti