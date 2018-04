Pisa Ovest, un week-end da incorniciare. Gli Allievi campioni con tre giornate di anticipo

PISA – La città di Pisa torna ad avere una squadra che disputerà i campionati Regionali nella prossima stagione grazie al Pisa Ovest categoria 2001 che domenica scorsa ha battuto il Ponsacco per 2-0 con le reti di Amato e Cima e ottenuto con un mese di anticipo la matematica vittoria del campionato Allievi.

I ragazzi di mister Garuti che in settimana avevano compiuto l’impresa di battere il Sassuolo al torneo “Zini” di Rubiera fanno ancora parlare di sé e di una splendida prestazione contro un Ponsacco battuto a domicilio e veramente mai in partita caduto sotto i colpi della squadra di Garuti.

Ma non c’è solo il 2001 a far gioire la dirigenza della società di Porta a Mare del presidente Francesco Degl’Innocenti. Infatti si mette in luce anche la categoria 2002 di mister Stefano Ammannati ancora in lotta per i primi due posti. Con la categoria 2004 già divenuta campione la categoria 2003 di mister Pinzauti ha sconfitto per 4-1 il Calci con la doppietta di Marrocco (migliore in campo) e le reti di Kavaja e Amaro Da Silva.

Nel pomeriggio di domenica nel campionato di Terza categoria il San Sisto Pisa Ovest ha sconfitto per 3-1 il Gello, mentre nel campionato Juniores Provinciali il Pisa Ovest ha sconfitto per 2-1 Borgo a Mozzano.