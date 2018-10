Pisa Ovest, un week end da urlo. Giovanissimi B sempre in vetta. I Giovanissimi di Vajani espugnano Valdottavo. Buon inizio in Terza categoria

PISA – Giornata positiva per le squadre del Pisa Ovest impegnate nei rispettivi campionati.

Vincono all’esordio la squadra di Terza categoria di mister Dario Chelotti a Musigliano contro il Calasanzio. Rete decisiva di Fiorini direttamente su calcio di punizione. Pareggio a reti bianche per la formazione Juniores Provinciali di Stefano Garuti sul campo dello Staffoli. Vincono all’esordio anche i Giovanissimi di mister Paolo Vajani da quest’anno nel girone di Lucca sul campo del Valdottavo. A decidere Ciro Kavaja imbeccato da capitan Tognetti. Un successo importante nonostante l’assenza di Bevilacqua e le non perfette condizioni di Cagnetta. Si conferma capolista la squadra dei Giovanissimi B di Paolo Pinzauti pur soffrendo batte con un gol di Loguzzo il San Giuliano nel derby tutto pisano. Pareggio sofferto (1-1) della squadra Allievi Regionali sul campo del Castelnuovo Garfagnana. Al vantaggio dei garfagnini risponde Spitale pochi minuti dopo. Nel finale il Pisa Ovest avrebbe anche potuto vincere. Dopo la vittoria a Filettole la squadra Allievi B di mister Lomonaco bissa con il successo per 2-1 sulla Freccia Azzurra con una doppietta di Budroni. Buon inizio di campionato e buona prestazione di tutta la squadra della categoria 2008 che batte per 5-0 gli Ospedalieri con le doppiette di Bitozzi e Macchi e il gol di Antonelli. Nell’altra sfida della categoria 2008 in Barbaricina finale di 3-3 tra Pisa Ovest e Spa Vecchiano con la doppietta di Macchia e la rete di Biagi.

TERZA CATEGORIA

PISA OVEST – CALASANZIO 1-0

PISA OVEST: Marianelli S., Chelotti Coltelli (Botrugno), Ammannati, Gionfriddo, Marianelli (Batini), Pecori An., Giuliacci, Carmignani (Cassano), Del Ministro (Fiorini), Granford. A disp. Benvenuti, Serani, Pecori Al.. All. Dario Chelotti

RETE: 60′ Fiorini

JUNIORES PROVINCIALI

STAFFOLI – PISA OVEST 0-0

PISA OVEST: Milano, Esposito, Barci, Maini, Cutolo, Cima, De Marchi, Amato, Burchi, D’Antuono, Mannucci. A disp. Bozzi, Degl’Innocenti,Borneo, Traso, Picci, All. Stefano Garuti.

ALLIEVI REGIONALI

CASTELNUOVO GARFAGNANA – PISA OVEST 1-1

PISA OVEST: Antonini. Ugolini. Barsotti. Pardini D. Castellacci. Barachini. Spitale. Turini F. Bertini I. Mizioli. Bertini G. A disp. Fabbri. Marconcini. Pardini M. Fŕroku. Ghimenti. Gesi. Turini G. Boschetti. All. Stefano Ammannati

RETE: Spitale

GIOVANISSIMI B

PISA OVEST – SAN GIULIANO 1-0

PISA OVEST: Pannocchia, Bellani, Davini, V. Falletta, Scalzini, Justin, Loguzzo, Barsacchi, Sciotti, Studiati Berni, Ventavoli. Sono entrati Ladelfa, Mani, Carelli, Lupi, Cuozzo, Poggi, Vallini, Degl’Innocenti, G. Falletta. All. Paolo Pinzauti

RETE: Loguzzo

La squadra Allievi B di mister Lomonaco

ALLIEVI B

PISA OVEST – FRECCIA AZZURRA 2-1

PISA OVEST: Ferrara, Campanile, Sardelli, Saikali, Malasoma, Gionfriddo, Are, Marrocco, Mureddu, Budroni, Trombacco. A disp. Tognetti C., Luisi, Tognetti L., Mustafa, Raspini, AbdelHaq. All. Gianfranco Lomonaco

RETI: Budroni 2

La squadra Giovanissimi B di Paolo Vajani inserita nel girone di Lucca

GIOVANISSIMI GIRONE LUCCA

VALDOTTAVO – PISA OVEST 0-1

PISA OVEST: Cini L., Morganti, Buquicchio, Cald eroni

Tognetti L., Cherubini, Kavaja, Ugolini , Cagnetta, Scuglia

Mustafa. A disp. Tognetti C., Mendolia, Cini A, Sbrana, Studiati, Di Sacco. All. Paolo Vajani.

RETE: Kavaja

CATEGORIA 2008 PISA OVEST – SPA VECCHIANO 3-3 PISA OVEST: Scapellato, Vecchio, Pinzauti, Chera, Del Torto, Macchi, Cavallaro, Biagi, Tempesti. All. Busio e Costa RETI: Macchi 2, Biagi