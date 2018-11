Pisa Pediatria torna al PalaCongressi

PISA – Il 16 e 17 novembre al Palazzo dei Congressi si svolgerà la II edizione del convegno Pisa Pediatria con inizio alle ore 8.30.

Interverranno numerosi specialisti da tutta Italia su temi legati a diversi aspetti della pratica clinica pediatrica: dalla nutrizione all’allergologia, all’immunologia, alla pneumologia.

Sarà quindi l’occasione per discutere tra diversi livelli specialistici (pediatri di famiglia e pediatri ospedalieri/universitari) di tematiche di estrema attualità non solo per la diagnosi e la cura ma anche per la prevenzione delle patologie che colpiscono i piccoli pazienti. Si parlerà, fra le altre cose, di dermatiti e orticaria, sinusiti, diagnosi precoce di malattie rare, delle malattie croniche non trasmissibili, di nutrizione, disbiosi, diete, allergie. E poi di distrofia muscolare, svezzamento nel bambino allergico, di infezioni respiratorie e febbri ricorrenti, asma, nuovi farmaci. L’evento è organizzato dal Professor Diego Peroni, ordinario di Pediatria nonché direttore dell’Unità operativa di Pediatria dell’Aoup, insieme alla sua equipe, sotto il patrocinio di Aoup e Università.