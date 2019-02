Pisa – Pistoiese, le formazioni ufficiali. Moscardelli parte dalla panchina

PISA – Il Pisa scende in campo alle ore 18.30 all’Arena contro la Pistoiese per la 25esima giornata del campionato di serie C, girone A.

PISA – PISTOIESE 0-0

PISA SC (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Benedetti, De Vitis, Meroni; Verna, Marin, Izzillo; Minesso; Masucci, Pesenti. A disp. D’Egidio, Kucich, Brignani, Buschiazzo, Masi, Moscardelli, Gamarra. All. Luca D’Angelo.

PISTOIESE (3-4-1-2): Pagnini; Dossena, Ceccarelli, Terigi; Regoli, Vitiello, Luperini, Cagnano; Fantacci; Fanucchi, Piu. A disp. Meli, Romagnoli, El Kaouakibi, Tartaglione, Cellini, Momente’, Sallustio, Pejovic, Petermann, Forte, Llamas, Picchi, All. Antonino Asta

ARBITRO: Riccardo Annaloro della sezione di Collegno (Ass. Yoshikawa-Rinaldi di Roma 1)