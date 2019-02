Pisa – Pontedera, un derby di Coppa da fallire. Arena, ore 14.30

PISA – Il derby di Coppa per “svoltare”, tornare a vincere e volare ai quarti di una manifestazione che non è mai valsa niente ma che quest’anno può regalare al Pisa i play off partendo da una situazione privilegiata. L’appuntamento è alle ore 14.30 all’Arena Romeo Anconetani tra Pisa Sc e Pontedera.

di Antonio Tognoli

In caso di parità al termine dei 90′ previsti supplementari ed eventuali rigori. La vincente della sfida tra Pisa e Pontedera sarà qualificata ai quarti dove incontrerà la vincente della sfida tra Teramo e Viterbese-Ternana che torneranno in campo oggi alle ore 18.30 dal 46′.

Sarà una bella partita nessuno vorrà fare brutta figura. Nel Pisa mancheranno gli infortunati Liotti e Marconi oltre a De Vitis uscito malconcio ad Alessandria. Davanti a Gori dovrebbero essere confermati Benedetti e Meroni con Lisi e Birindelli sugli esterni. centrocampo offensivo con Di Quinzio, Gucher e Verna con Minesso a sostegno di Pesenti e Masucci. Nel Pontedera rifiateranno in molti, questo non vuol dire ovviamente che i granata non giocheranno con voglia.

Ricordiamo che lo scorso anno i nerazzurri furono estromessi dalla competizione proprio dai granata con un gol di Pinzauti e conseguente esonero di mister Gautieri.

Foto Salvatore Ciotta