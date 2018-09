Il Pisa premia i suoi tifosi con la maglia

PISA – Il Pisa Sporting Club lancia quest’anno un’iniziativa per tutti i suoi tifosi e sostenitori.

Dopo ogni gara casalinga della squadra di mister Luca D’Angelo due maglie da gioco indossate dai calciatori in campo saranno infatti assegnate ad altrettanti fortunati tifosi presenti sugli spalti dell’Arena.

La società effettuerà un sorteggio tra tutti gli abbonati e un sorteggio tra tutti quelli che avranno acquistato il biglietto per la gara in oggetto e durante l’intervallo lo speaker dell’Arena comunicherà i nomi dei due fortunati estratti che poi saranno invitati presso la nostra sede sociale per ritirare la loro esclusiva maglia match-worn.

Foto Pisachannel