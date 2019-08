Il Pisa presenta il Back Sponsor. Giuseppe Corrado: “Il brand Pisa appetibile anche a livello nazionale”

PISA – All’indomani dell’Opening Day dell’Arena Garibaldi e il pari all’esordio contro il Benevento il Pisa presenta alla stampa il Back Sponsor l’azienda Vitali Group sulle maglie nerazzurre proprio dalla gara con i sanniti che oltrepassa per la prima volta il territorio locale.

di Giovanni Manenti e Antonio Tognoli

È il primo sponsor a livello nazionale di questa stagione ed a presentarlo con orgoglio il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado e il numero uno della Vitali Group Massimo Vitali.

“Siamo lusingati del fatto di avere un partner così importante che ci seguirà per tutto il campionato – ha detto il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado – ed il fatto che quest’anno si giochi un torneo più prestigioso come quello cadetto ci ha portato ad allargare il nostro interesse oltre alle aziende del territorio che ha caratterizzato i nostri sponsor negli anni precedenti e l’accordo con la Vitali Group dimostra quanto il nostro Brand sia appetibile da società che hanno intenzione di espandere la propria attività anche nella nostra Regione, un qualcosa che anche l’immagine fornita ieri sera sotto l’aspetto organizzativo e di contorno non può che essere che un veicolo positivo nell’ottica di attrarre sempre maggiore interesse da parte di altri sponsor”.

“Per quel che riguarda il Main Sponsor sulla maglia – prosegue Corrado – abbiamo due o tre trattative in corso anche se stiamo valutando l’opportunità di avere partnership a step progressivi, tipo a cadenza mensile, una caratteristica che ci potrà permettere di avere maggiori ricavi rispetto ad un accordo annuale, mentre sono contento degli accordi stagionali raggiunti per le pubblicità a bordo campo coi led che hanno occupato sia la prima che la seconda fila, il che ci ha consentito di ottenere un ricavo complessivo di circa 500mila euro”.

ABBONAMENTI E CAPIENZA. “Sono soddisfatto dell’esito della campagna abbonamenti, per la quale abbiamo raggiunto il record da quando sono a Pisa avendo superato i 5mila abbonati, con la sola amarezza di non poter ancora avere a disposizione la capienza che ci auguriamo”.

A presentarsi proprio il numero uno della Vitali Group Massimo Vitali: “Sono imprenditore di terza generazione, l’azienda fu creata da mio nonno e dopo 40 anni di gestione paterna, ho preso io in mano le redini da 30 anni avendo sin da subito assunto la responsabilità della gestione della società assieme ai miei fratelli, un’azienda esperta in realizzazione di aeroporti e demolizione, oltre che nella costruzione di Campus. In Toscana siamo già operativi su Livorno e realizziamo edifici ad alta tecnologia, ed il fatto che ci siano nel Pisa famiglie quali Corrado e Paletti, da noi già conosciute, ha fatto sì che si concretizzasse in poco tempo l’accordo di partnership attraverso l’apposizione del nostro logo sul retro della maglia da gioco”, afferma Vitali.