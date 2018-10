Pisa – Pro Piacenza, ore 20.30. L’Arena riaccende i riflettori. Nerazzurri in campo, il Mosca prova a stringere i denti, Cernigoi è pronto

PISA – Neanche il tempo di gioire per la prima vittoria esterna della stagione a Pistoia, che il Pisa Sc deve tornare in campo. Questa sera tornano ad accendersi i riflettori dell’Arena Garibaldi (ore 20.30) per la sfida infrasettimanale dei nerazzurri contro la Pro Piacenza seconda in classifica a quota 10 punti che ha iniziato alla grande il suo campionato ed avrà il vantaggio di qualche giorno in più di riposo visto che la squadra di mister Giannichedda non è scesa in campo nel weekend scorso.

di Antonio Tognoli

Squadra che vince non si cambia. Mister D’Angelo è intenzionato a mandare in campo la stessa formazione o quasi che ha battuto la Pistoiese. Proprio così. Cuppone dunque ancora una volta titolare sugli esterni con Lisi dalla parte opposta con un centrocampo orfano di Gucher e Di Quinzio che partiranno ancora dalla panchina. Conferme in porta naturalmente e in difesa con Brignani, Meroni e Liotti che partiranno dal 1′. Sulla linea mediana del campo spazio ancora a Marin, De Vitis e Zammarini, gli uomini più in forma del momento. In attacco dubbio fino all’ultimo per Moscardelli che stringerà i denti. Se non dovesse farcela spazio al duo d’attacco formato da Cernigoi e Marconi.

La Pro Piacenza seconda in classifica risponderà con un 3-5-2. Davanti a Zaccagno ci saranno Maldini, Pasqualoni e Mangraviti. Gli eterni di centrocampo saranno Kalombo e Zanchi. Nella zona mediana spazio a Ledesma, Remedia e Sicurella. La coppia d’attacco sarà formata da Nolè e Scardina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA SC (3-5-2) Gori; Meroni, Brignani, Liotti; Lisi, Zammarini, De Vitis, Marin, Cuppone, Moscardelli (Cernigoi), Marconi. A disp. D’Egidio, Cardelli, Birindelli, 4 Buschiazzo, Masi, Di Quinzio, Izzillo, Maffei, Cernigoi, Masucci, Gucher. All. Luca D’Angelo

PRO PIACENZA (3-5-2) Zaccagno; Maldini, Pasqualoni, Mangraviti; Kalombo, Remedi, Ledesma, Sicurella, Zanchi; Nolé, Scardina. A disp. Bertozzi, Esposito, Giuliano, Marchesi, Belotti, Nava, Buongiorno, Quaini, Sanseverino, Kadi, Milani, Volpicelli. All. Giuliano Giannichedda

ARBITRO: Mario Vigile della sezione di Cosenza