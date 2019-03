Pisa – Pro Vercelli, fischia Meleleo di Casarano

PISA – Il designatore della CAN PRO Antonio Danilo Giannoccaro ha affidato la gara Pisa-Pro Vercelli in programma martedì 5 marzo alle ore 20.30 e valida per la 9° giornata della serie C ad Alessandro Meleleo di Casarano.

Il direttore di gara sarà assistito da Salvatore Marco Dibenedetto di Barletta e Fabio Pappagallo di Molfetta.

Due i precedenti del fischietto pugliese con la squadra nerazzurra: nella scorsa stagione in occasione della trasferta in casa del Cuneo (0-1) e in questa stagione il confronto casalingo ancora con i piemontesi (1-0).