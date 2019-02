Pisa Professionisti motore del cambiamento: nasce ConfcommercioProfessioni!

PISA – Avvocati e ingegneri, consulenti finanziari e architetti, agenti assicurativi, guide turistiche ed editori, professionisti nuovi e tradizionali, regolamentati e non, tutti riuniti in Confcommercio Professioni Provincia di Pisa.

E’ ufficiale la costituzione del nuovo gruppo di lavoro dei liberi professionisti di ConfcommercioPisa inserito all’interno di una Federazione che a livello nazionale rappresenta 20.000 professionisti e che negli ultimi due anni ha dato vita ad un intenso percorso di tutela politico-sindacale avanzando e discutendo proposte normative, fiscali e sociali arrivando fino al Parlamento Europeo.

ConfcommercioProfessioni risponde ad una precisa esigenza del territorio pisano e si propone di generare opportunità per la valorizzazione delle libere professioni con l’obiettivo di affermare un nuovo protagonismo per il lavoro autonomo professionale nell’economia della conoscenza e della rivoluzione digitale.

ConfcommercioProfessioni sarà presentato ad autorità e stakeholders in un importante evento in programma il prossimo venerdì 8 febbraio presso le Officine Garibaldi di Pisa. Avrà inizio alle ore 18:00 e si suddividerà in due momenti. La prima parte di presentazione ufficiale del Gruppo e dei suoi componenti, che si svolgerà nell’esclusivo Auditorium sospeso alla presenza tra gli altri del sindaco di Pisa Michele Conti e del presidente della Camera di Commercio di Pisa Valter Tamburini. A seguire verrà offerta una cena a buffet riservata a tutti i partecipanti per condividere un momento conviviale di conoscenza e scambio reciproco.

L’evento avrà l’onore di ospitare l’On. Avv. Anna Rita Fioroni, Presidente Nazionale Confcommercio Professioni, la quale farà anche da relatrice nella parte istituzionale. Un ringraziamento speciale agli sponsor dell’iniziativa Mediolanum Private Banker Giuseppe Cervelli; Compagnia Interportuale Pisana; FuturEnergy; Ford BluBay.

Presidente di Confcommercio Professioni è l’avvocato Fabrizio Giuliano, componenti del Consiglio Direttivo sono:

Fausto Baggiani – Commercialista e Revisore dei Conti

Lucia De Benedittis – Editore

Braian Ietto – Ingegnere

Stefano Maestri Accesi – Agente Assicurativo

Irene Mancuso – Avvocato

Rino Pagni – Architetto

Silvia Piccini – Guida Turistica

Alessandro Tolaini – Architetto

Fabrizio Valdrighi – Consulente Finanziario

Francesca Vallesi – Avvocato