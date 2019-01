Pisa, quinto colpo: arriva Simone Benedetti dall’Entella

PISA – Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Benedetti, difensore classe 1992 proveniente dalla Virtus Entella società con cui ha collezionato 8 presenze in questa prima parte della stagione.

Benedetti dopo aver debuttato giovanissimo in Serie B con la maglia del Torino e dopo una breve parentesi all’Inter ha vissuto la prima stagione da protagonista in cadetteria con il Gubbio (stagione 2011-12, 36 presenze). A seguire le esperienze, sempre in serie B, con Spezia (21 presenze, 2 gol) e Padova (33 presenze) prima dell’approdo nella massima serie con il Cagliari (5 presenze. Una breve esperienza a Bari e un altro campionato cadetto con il Cagliari prima della lunga avventura con la Virtus Entella: oltre 50 presenze in cadetteria con i biancocelesti.

Il calciatore è già a disposizione dello staff tecnico nerazzurro.

Foto Pisachannel