Pisa, requisite oltre ventimila mascherine provenienti dalla Cina

PISA – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), Sezione Operativa Territoriale (SOT) Aeroporto “Galileo Galilei”, hanno requisito, per ordine del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, 20,800 mascherine provenienti dalla Cina.

Il carico è stato destinato alla Protezione Civile che provvederà a distribuirle alle aziende sanitarie, ospedaliere o alle strutture che ne hanno necessità.

Continua incessante l’impegno dell’Agenzia volto ad assicurare la priorità nel rendere immediatamente disponibili tutti i dispositivi di protezione per far fronte all’emergenza sanitaria internazionale in corso.