Pisa, sono ripresi gli allenamenti a San Piero a Grado

PISA – Dopo due giorni di meritato riposo sono ripresi lunedì pomeriggio gli allenamenti in casa Pisa.

Mister Luca D’Angelo ha già iniziato a preparare la gara contro la Juve Stabia di domenica 1 settembre (ore 18).

Contro i campani sarà una sorta di derby delle neopromosse in serie B. Nelle fila Nerazzurre torneranno Siega e Meroni dalla squalifica. Ancora out Moscardelli e Di Quinzio.

Dopo l’allenamento di lunedì, seduta fissata per martedì pomeriggio e quindi doppio programma per mercoledì: al mattino lavoro in palestra allo stadio pomeriggio sul campo a San Piero.

Giovedì e venerdì lavoro pomeridiano sempre sui campi sportivi di via Livornese e quindi sabato la consueta rifinitura.

Nella giornata di sabato la squadra nerazzurra partirà per raggiungere il ritiro pre-gara in terra campana.

La foto sopra è di Mario Taddeo