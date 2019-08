Pisa sale sull’otto volante. Doppiette per Pesenti e Masucci. Gol all’esordio per Asencio

MONTECATINI TERME – Otto gol del Pisa al Montecatini nell’ultima sgambata prima dell’uscita ufficiale prevista per domenica prossima all’Arena contro il Potenza nel secondo turno di Coppa Italia. Doppiette per Pesenti e Masucci e gol all’esordio per Asencio.

di Maurizio Ficeli

Il Pisa si schiera inizialmente con il 3-5-2 mentre i padroni di casa si schierano con il 3-4-3. Aya è schierato al centro della difesa, mentre nel centrocampo a 5 da notare la presenza di Nicholas Siega. In attacco spazio a Pesenti e Marconi. Proprio Pesenti e Marconi al 7′ cercano di insidiare la porta del Montecatini senza riuscire a deviare la palla a rete e Pesenti rimane a terra rialzandosi però subito dopo. Il Montecatini reagisce alzando un po’ il pressing e c’è un fallo di Marconi su Chiaramonti, punizione per il Montecatini tiro di Zaccaria da fuori area e sfera a lato al 9′. Partita abbastanza equilibrata in questa fase iniziale. Ci prova anche Gucher (14′) allargando a Belli palla a Pesenti tiro blocca Bellini molto attento. Il Pisa risponde con un tiro da fuori area di Gucher. Al 27′ su cross di Belli Pesenti mette in rete di testa: 1-0. Pisa che raddoppia subito dopo sempre con Pesenti, che raccoglie un tiro di Marconi respinto sulla linea e deposita in rete al minuto 28: 2-0. Pisa che triplica subito dopo con Marconi al minuto 31 con un tiro di sinistro 3-0. Pisa scatenato che in quattro minuti realizza tre gol.

Al 44′ tiro di Chiaramonti da fuori area finisce di poco alto dalla porta difesa da Gori mentre il Pisa risponde con un tiro rasoterra di Gucher di poco a lato e su questa azione il direttore di gara fischia la fine del. Primo tempo senza alcun minuto di recupero.

Nella ripresa il Pisa scende in campo con il 3-4-3. Reinholds subentra a Gori, Birindelli, Fischer, De Vitis, Liotti, Pinato, Minesso, Izzillo, Masucci, Moscardelli e

Asencio. Per il Montecatini entrano Tonarelli al posto di Bellini, Isola, Moustafa, Coulibaly e Malih. Pisa cambiato totalmente nel secondo tempo con Masucci che fa il trequartista e nerazzurri a trazione decisamente offensiva. Tiro clamoroso di Moscardelli da metà campo, che coglie al 54′ l’incrocio dei pali. Lo stesso Moscardelli ancora in avanti serve Masucci che di destro ad incrociare segna il 4 a 0 al minuto 55. Cross di Asencio rovesciata di Moscardelli di poco a lato al minuto 56. Applausi. Pisa ancora in attacco con Asencio – Masucci – Moscardelli e Birindelli. Un Pisa che come al solito non si accontenta e che nel secondo tempo è ancora più offensivo Moscagol serve Minesso che imbecca Asencio che segna il primo gol in nerazzurro al minuto 60.

C’è gloria anche per Moscagol che su assist di Masucci batte sul secondo palo il portiere termale portando sul 6 a 0 il risultato al minuto 70. E subito al minuto 72 Masucci segna di destro il gol del 7 a 0 grazie ad un passaggio filtrante di Minesso. Masucci che insieme a Pesenti colleziona una doppietta in questa gara. All’85 Pinato segna di destro l’ottavo gol grazie ad uno scambio volante di tacco di Minesso. La gara termina senza recupero.

MONTECATINI – PISA 0-8

MONTECATINI VALDINIEVOLE: Bellini, Martinelli (VC), Ghelardoni, Falivena (C), Abdoune, Ghimenti, Cardarelli, Zaccaria, Chiaramonti, Khader, Tempesti

A disp. Tonarelli, Isola, Moustafa, Coulibaly, Malih, Sow Papa, Prato, Vallin, Castagna, Kisht, Ujvari, Timothy

All. Davide Marselli

PISA SC: Gori, Belli, Benedetti, Aya, Meroni, Lisi, Verna (VC)

Gucher (C), Marconi, Siega, Pesenti

A disp. Reinholds, Fischer, Liotti, Birindelli, Izzillo, Langella, Asencio, De Vitis, Moscardelli, Minesso, Masucci

Pinato. All. Luca D’Angelo

RETI: 27′ e 28′ Pesenti, 31′ Marconi, 55′ e 72′ Masucci, 60′ Asencio, 70′ Moscardelli

85′ Pinato.

ARBITRO: Adalberto Fiero di Pistoia. Assistenti Davide Meocci di Siena e

Stefano Rondino di Piacenza

NOTE: giornata di sole, terreno in perfette condizioni. Angoli 4-0 per il Pisa