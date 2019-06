Pisa, Santoro nel mirino? Corrado ospite a Sky: “C’è grande sinergia e rispetto in quello che facciamo”

PISA – Per il momento è solo una voce di mercato. Secondo il giornalista Alfredo Pedulla il Pisa sarebbe interessato alle prestazioni della giovane mezzala Salvatore Santoro, classe ’99.

di Antonio Tognoli

Una stagione e mezzo alle spalle con la maglia della Casertana, seguito a lungo dalla Fiorentina. Ha molte richieste dalla B, ma secondo il giornalista Alfredo Pedullà il Pisa sarebbe in fase avanzata nella trattativa.

Sul mercato del Pisa dice: “Lo condurrà Gemmi come lo scorso anno. Ho grande fiducia in lui”

Intanto l’Ad Giovanni Corrado ospite a “Calciomercato L’originale” su Sky ha confermato l’interessamento per ll difensore Ramzi Aya del Catania ma ha frenato sul possibile arrivo del difensore Francesco Belli. Ha inoltre dichiarato: “Moscardelli rimarrà con noi anche il prossimo anno. Lo paghiamo poco rispetto a quello che vale”.

Sulla società afferma: “Lavoriamo bene, mio padre è presidente. C’è grande sinergia e rispetto in quello che facciamo ma soprattutto nei ruoli che abbiamo e cerchiamo di non entrare l’uno negli affari dell’altro”.

Sull’arrivo di Sarri alla Juventus Giovanni Corrado dice: “La Juve cercava un allenatore intelligente al posto di Allegri e lo ha trovato”.

Chiusura su Rino Gattuso. Alla domanda di Alessandro Bonan se Gattuso avesse fatto i complimenti a Corrado per la promozione in B Giovanni ha detto: “È tanto che non ci sentiamo, sicuramente quando ci vedremo me li farà, abbiamo un bel rapporto”.