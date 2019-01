Pisa Sc, ammenda di 2.500 euro e tre squalifiche. Contro l’Alessandria out anche mister D’Angelo

PISA – Il Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico ha ufficializzato le proprie decisioni in merito all’ultima giornata di campionato. Molte le sanzioni per la squadra nerazzurra che domenica ad Alessandria dovrà fare a meno di Gucher e Marin, oltrechè del tecnico Luca D’Angelo appiedato per 1 turno “per comportamento gravemente scorretto verso un tesserato della squadra avversaria“.

Alla società nerazzurra è stata inoltre comminata un’ammenda di 2.500 euro “perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, nell’intervallo della gara, si introduceva indebitamente negli spogliatoi assumendo un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro“.

Sanzioni anche per l’Alessandria, prossima avversaria del Pisa: 2 giornate al tecnico in seconda Gaetano Mancino, 1 giornata al tecnico Gaetano D’Agostino e 1 giornata al calciatore Claudio Santini.

Infine ricordiamo che tra i nerazzurri restano in diffida i calciatori Simone Benedetti e Francesco Lisi