Pisa SC. Campagna abbonamenti: è ancora record!

PISA – La passione nerazzurra non conosce limiti e per il terzo anno consecutivo il Pisa Sporting Club fa registrare un record di sottoscrizioni.

Dopo i traguardi raggiunti nelle due stagioni passate, la campagna attuale ha già ampiamente superato quota 4.384 tessere, stabilendo un nuovo primato.

“E non finisce qui, perché la campagna per la prossima stagione agonistica è ancora attiva e sta procedendo a gran ritmo verso un campionato cadetto che non vediamo l’ora – afferma la società in una nota – di poter iniziare nella nostra Arena tirata a lucido per l’occasione e insieme a tutti voi. Grazie e Forza Pisa”.