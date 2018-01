Pisa Sc. Dieci gol alla Stella Rossa nella prima sgambata del 2018

PISA – Primo impegno agonistico dell’anno per il Pisa Sporting Club, ospite questo pomeriggio dello Stadio Comunale “Osvaldo Martini” di Castelfranco di Sotto, teatro del test match che ha messo di fronte i nerazzurri di mister Pazienza ai padroni di casa della Stella Rossa, formazione militante nel campionato di Terza categoria.

Si è trattato di un buon test per i nerazzurri impegnati, in un’altra giornata molto intensa di preparazione.

Questa mattina, infatti, tutto il gruppo ha lavorato a San Piero suddiviso in un programma di allenamento prettamente aerobico e atletico. Nel pomeriggio i calciatori non convocati per il test di Castelfranco di Sotto hanno proseguito la sessione con esercitazioni personalizzate. Queste le informazioni principali sul test che si è giocato davanti a circa 200 spettatori.

STELLA ROSSA – PISA SC 0-10

STELLA ROSSA: Condelli, Jamea, Nencioni, Petrizzo, Noccioli, Fili, Sgarra, Vaglini, Yabba F., Susini, Petri. Sono entrati: Giardi, Bonamici, Caponi, Melani, Vispo, Yabba Y., Turini, Masini, Mannucci, Camerini, Huqi. All. Leonardo Bagnoli.

PISA: Petkovic, Birindelli, Filippini, Sabotic, Balduini, Guidi, Onnis, Langella, Pesci, Di Quinzio, Sanseverino. Sono entrati: Voltolini, Carillo, Nencioni, Zaccagnini, Materazzi, Nacci, Benedetti, Giani, Cuppone, Matteoni, Marconcini. All. Michele Pazienza

RETI: 18’ Onnis, 26’ Sanseverino, 29’ Onnis, 33’ Balduini, 49′ Cuppone, 65′ Cuppone, 77′ Matteoni, 85′ Carillo, 86′ Nacci, 90′ Giani