Pisa Sc, una domenica in libertà per Moscardelli & C.

PISA – Pisa – Pro Vercelli non si gioca ed è stata rinviata a data da destinarsi. Nel frattempo il Pisa Sc oggi domenica 28 ottobre trascorrerà una domenica in libertà.

La squadra ieri mattina è scesa in campo a San Piero a Grado ma, invece della prevista seduta rifinitura, è andato in scena un allenamento tecnico-tattico tradizionale con tutti gli uomini a disposizione di mister D’Angelo impegnati in una serie di esercitazioni.

Al termine lo staff nerazzurro ha ordinato il “rompete le righe” e dunque Capitan Moscardelli e compagni avranno a disposizione un giorno e mezzo di riposo prima di riprendere gli allenamenti per prepararsi alla sfida con l’Arzachena, valida per la Coppa Italia Lega Pro e in programma mercoledì 31 ottobre (ore 14.30) all’Arena Garibaldi.

La squadra si ritroverà lunedì pomeriggio a San Piero e sempre sui campi del Centro Sportivo Universitario, effettuerà martedì la rifinitura pre-gara.