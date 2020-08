Pisa Sc, ecco le nuove maglie 2020-21. Tra pochi giorni la presentazione della terza maglia

MONTECATINI TERME – Nella splendida sala del Grand Hotel La Pace di Montecatini, quartier generale del Pisa Sporting Club in questa fase di ritiro precampionato, sono stati presentati i kit ufficiali home/away che i nerazzurri indosseranno nella prossima stagione cadetta.

Un evento che ha visto la partecipazione del Presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado, affiancato per l’occasione dal dottor Carlo Volpi Consigliere Delegato dell’azienda Pharmanutra che legherà il proprio brand Cetilar alle maglie da gioco ufficiali dei nerazzurri per tutta la stagione: modelli d’eccezione i calciatori. Eros Pisano e Antonio Caracciolo.

E il Pisa ha sposato la tradizione, a cominciare dallo sponsor tecnico Adidas per passare poi dai neroazzurro a strisce verticali della Prima maglia per arrivare poi al ritorno del bianco per la Seconda maglia.

La fantasia dei tifosi sarà comunque stuzzicata dalle fantasie grafiche in stile equalizzatore e dai bordi in oro del Kit Home, nonchè dai particolarissimi ‘graffi’ trasversali del Kit Away.

E la Terza maglia? In quel caso le sorprese non mancheranno, ma l’appuntamento è rimandato di qualche giorno proprio per far crescere la suspence.