Il Pisa Sc inizia a preparare il Bologna a San Piero a Grado

PISA – Dopo il giorno di riposo ottenuto dopo il successo in Coppa Italia contro il Potenza i nerazzurri si raduneranno oggi martedì pomeriggio al Centro Sportivo di San Piero a Grado per iniziare gli allenamenti in vista del match di domenica 18 agosto contro il Bologna, valido per il Terzo Turno Eliminatorio della Coppa Italia TIM.

Una gara che non si giocherà allo stadio “Dall’Ara” come inizialmente previsto ma andrà in scena all’Arena Garibaldi (ore 20.45) per l’inversione del campo decisa dalla Lega su richiesta della società felsinea.

Il tecnico Luca D’Angelo ha disegnato una settimana standard di allenamenti. Dopo la seduta odierna, infatti, la squadra tornerà ad allenarsi domani a San Piero e giovedì all’Arena Garibaldi con un doppio allenamento. Venerdì ancora allenamento pomeridiano a San Piero e quindi sabato pomeriggio la consueta rifinitura.