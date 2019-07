Pisa SC, è iniziato il ritiro a Storo. Domenica 21 il primo test match

PISA – Dopo due giorni di allenamento e test a Montecatini Terme i nerazzurri sono arrivati nella tarda serata di mercoledì 17 luglio nel ritiro di Storo nella Valle del Chiese, sede per il quarto anno consecutivo, della preparazione precampionato.

All’Hotel Castel Lodron ad attendere i nerazzurri Daiana Cominotti presidente del Consorzio Turistico Valle del Chiese che si trasformerà nuovamente nel quartier generale dei nerazzurri fino al 29 luglio quando Capitan Moscardelli e compagni rientreranno in Toscana per iniziare la seconda fase della preparazione che porterà al debutto ufficiale in Coppa Italia il prossimo 11 agosto.

A partire da giovedì mattina lo Stadio “Grilli” di Storo ospiterà le doppie sedute quotidiane di allenamento (mattino e pomeriggio) dei nerazzurri e i tre test match amichevoli già fissati:

Domenica 21 luglio: Pisa – Selezione Locale (ore 18)

Mercoledì 24 luglio: Pisa – Bari (ore 18)

Domenica 28 luglio: Pisa – Eto Futball KFT (ore 18)