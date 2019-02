Pisa Sc, la Berretti sconfitta nel derby del Foro. Exploit dei Giovanissimi a Pistoia

PISA – Sconfitta esterna per la formazione Berretti nell’ultimo turno di campionato a Lucca: vincono e convincono, invece, i Giovanissimi Professionisti in casa della Pistoiese.

Vediamo nel dettaglio il quadro dei risultati.

Campionato BERRETTI

Lucchese-Pisa 3-1

Campionato GIOVANISSIMI PROF.

Pistoiese-Pisa 1-4

Campionato UNDER 13 (gir.A)

Pisa-Pistoiese 1-1

Campionato UNDER 13 (gir.B)

Pistoiese-Pisa 1-0

Campionato ESORDIENTI 2006

Migliarino-Pisa 0-5

Campionato ESORDIENTI 2007

San Giuliano-Pisa 2-0

Campionato UNDER 15 FEMMINILE

Pisa-Rinascita Doccia 0-3

Campionato PULCINI FEMMINILE

Sextum Bientina-Pisa 5-0

Campionato PULCINI 2008

Pisa-Pisa Ovest 5-1

Campionato PULCINI 2009

Pisa-Ospedalieri 4-1