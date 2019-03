Pisa SC. La maglia la scelgono i tifosi prima della sfida alla Pro Vercelli

PISA – E’ arrivato il momento di svelare i due prototipi di prima maglia che l’Adidas ha messo in cantiere per il Pisa nella prossima stagione e, soprattutto, per tutti i tifosi nerazzurri è arrivato il momento di decidere!

Saranno i supporters nerazzurri infatti a decidere il look del Pisa Sporting Club nella prossima stagione agonistica esprimendo il voto sul coupon che troveranno questa sera agli ingressi dell’Arena Garibaldi e che poi dovranno inserire negli appositi contenitori per la raccolta delle preferenze.

E per chi non potrà venire all’Arena questa sera? Sarà possibile votare sui nostri canali sociali presenti sulle piattaforme Facebook (Pisachannel) e Twitter (@PisaSC)