Pisa SC, la squadra è tornata ad allenarsi a San Piero a Grado

PISA – Sono ripresi ai centro sportivo di San Piero a Grado gli allenamenti della squadra nerazzurra dopo due giorni di riposo assoluto concessi al rientro dal ritiro di Storo-Valle del Chiese.

La squadra ha effettuato un breve lavoro atletico prima di passare alle consuete esercitazioni tecnico-tattiche sul terreno di gioco.

Tutti presenti alla seduta eccezion fatta per il portiere Cardelli e l’attaccante Eusepi in attesa di essere ceduti in prestito. Raul Asencio invece che si è ben integrato con il gruppo sin dal suo arrivo a Storo attende solo la “burocrazia” per essere ufficialmente nerazzurro e scendere dunque in campo domenica sera nella prima amichevole davanti al suo nuovo pubblico contro il Flora Tallinn.

Il programma settimanale della squadra proseguirà al Centro Sportivo di San Piero a Grado oggi venerdì 2 agosto con una doppia seduta e quindi sabato con un allenamento pomeridiano.

Domenica mattina breve allenamento di rifinitura in previsione dell’amichevole internazionale in programma all’Arena Garibaldi (ore 20.45) contro gli estoni del Flora Tallinn.

