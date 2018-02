Pisa Sc, le prime dichiarazioni dei nuovi arrivi

PISA – I nuovi acquisti del mercato di gennaio si sono lasciati andare questa mattina venerdì 2 febbraio alle prime dichiarazioni.

di Giovanni Manenti

“Avevo altre richieste ma non ho guardato la Categoria, afferma Alexis Ferrante – bensì all’ambiente molto caldo e passionale, una grande piazza dove anche altri argentini hanno fatto bene. Sono una punta centrale e non mi fa paura la concorrenza”.

“Sono contento di aver anticipato il mio arrivo a Pisa per poter dare il mio contributo alla squadra – glissa Francesco Lisi – sono un destro che può però giocare su entrambe le fasce, adattandomi anche a laterale basso se bisogna farlo. Il fatto di essere stato richiesto espressamente dal tecnico Pazienza è uno stimolo in più per far bene, ci siamo già parlati e cercherò di non deludere le aspettative”.

“Sono un laterale basso in una difesa a quattro – afferma Andrea Cagnano – cercherò di mettere in difficoltà il tecnico per ritagliarmi uno spazio in prima squadra”.

“Sono un terzino destro, anche per me Pisa rappresenta una opportunità da cercare di cogliere per potermi mettere in luce rispetto alla Società – esordisce Carmine Setola – di mia appartenenza, in un ruolo dove la concorrenza è con un mio pari età, pur già più esperto di me come Birindelli”.