Pisa Sc, martedì si riprende il lavoro sul campo a San Piero a Grado

PISA – Giornata di riposo per il Pisa Sc lunedì 28 gennaio. Dopo tre gare in sette giorni lo staff tecnico ha concesso 24 ore di stop a tutto il gruppo che riprenderà la preparazione martedì pomeriggio al Centro Sportivo di San Piero a Grado.

In vista del prossimo match di campionato, in programma domenica in casa dell’Alessandria (Stadio “Moccagatta”, ore 14.30) il programma settimanale si svilupperà secondo i consueti standard.

Doppia seduta fissata per mercoledì, quando la squadra si allenerà per tutto il giorno all’Arena Garibaldi. Giovedì e venerdì, invece, allenamenti pomeridiani al Centro Universitario di via Livornese e quindi sabato mattina la tradizionale rifinitura all’Arena che precederà la partenza per il Piemonte.