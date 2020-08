Pisa Sc. Maurizio Pugliesi nuovo preparatore dei portieri

PISA – Il Pisa Sporting Club ha affidato l’incarico di Preparatore dei Portieri della Prima Squadra a Maurizio Pugliesi che torna dunque in Nerazzurro come tecnico dopo la lunga ed importante esperienza da calciatore: per lui 4 stagioni (2010-2014) a difesa della porta del Pisa con un totale di 47 presenze.

Attaccati i guanti da portiere al chiodo l’esperienza nel settore giovanile dell’Empoli prima del ritorno a Pisa nello staff tecnico guidato da Luca D’Angelo.

Nella foto sopra Pugliesi durante un allenamento dei suoi quattro anni di permanenza in nerazzurro