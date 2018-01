Pisa Sc, nove reti alla Berretti nel test match dell’Arena

PISA – Si è chiusa ieri mattina domenica 14 gennaio un’intensa settimana di lavoro per la squadra nerazzurra.

L’Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani ha ospitato un test match tra la Prima squadra e la formazione Berretti durante il quale mister Michele Pazienza, assieme al suo staff, ha potuto saggiare la condizione dei suoi ragazzi ad una settimana dalla ripresa del campionato.

Il Pisa tornerà in campo domenica prossima (ore 14.30) affrontando all’Arena il Monza.

Capitan Mannini e compagni si sono alternati sul campo in una simulazione di gara utile per mettere minuti nelle gambe e per ‘scaricare’ la mole di lavoro di quest’ultima settimana di pausa del campionato: sette giorni di lavoro che hanno visto i nerazzurri svolgere 9 allenamenti e 2 test sul campo.

Adesso la squadra avrà a disposizione un giorno di riposo: da domani, martedì 16 gennaio si torna in campo.

GLI SCHIERAMENTI

PISA (primo tempo). Voltolini, Birindelli, Sabotic, Carillo, Filippini, Izzillo, Gucher, Mannini, Masucci, Di Quinzio, Eusepi.

PISA (secondo tempo). Rehinolds, Zaccagnini, Lisuzzo, Ingrosso, Materazzi, Maltese, De Vitis, Giannone, Peralta, Cuppone, Eusepi

RETI. 11′ Filippini, 13′ Eusepi, 17′ Birindelli, 18′ Di Quinzio, 30′ Masucci, 32′ Eusepi (primo tempo); 15′ Peralta, 32′ Giannone, 34′ Peralta.