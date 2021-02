Pisa SC, Palumbo Auto nuovo sponsor Ufficiale Pantaloncino

PISA – Palumbo Auto Concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e smart è il nuovo sponsor ufficiale pantaloncino stagione 2020-2021. La partnership con il Pisa Sporting Club è stata presentata mercoledì 24 febbraio presso la sala stampa “Passaponti” dell’Arena Garibaldi.

di Giovanni Manenti

Alla conferenza stampa ha preso parte il Presidente nerazzurro Giuseppe Corrado: “Ringrazio il Cav. Palumbo e credo che questa occasione confermi una volta di più come il Pisa riesca a creare e successivamente far crescere il valore del proprio brand, a seguito del salto di categoria e, nella fattispecie, l’accordo odierno mi lusinga sia per il marchio Mercedes che rappresenta che per la domanda avanzata dalla Palumbo Auto di voler essere una dei nostri partner, sempre più convinto che una Società deve andare di pari passo nella crescita commerciale rispetto a quella sportiva“, continua Corrado – “L’accordo con Palumbo Auto srl ha valenza per questa ultima parte della stagione e per la successiva, nel malaugurato caso (sorride ….ndr) di retrocessione la scelta di continuare nell’accordo dipenderà dalla azienda, mentre per quello che concerne la ricaduta sulla Società del periodo Covid non posso nascondere che abbia inciso negativamente per quanto riguarda i mancati incassi al botteghino, visto che siamo la seconda squadra della Serie B per pubblico allo stadio, anche se siamo stati parzialmente sostenuti dall’appeal del Pisa in riferimento alle gare trasmesse in Tv, sia sulla piattaforma DAZN che su Rai Sport, così come i nostri sponsor hanno confermato i loro impegni“, conclude Giuseppe Corrado

“Ringrazio il Presidente per le parole espresse nei nostri confronti – afferma il Cav. Palumbo – e devo ammettere che quando mi è stato proposto questo accordo di sponsorizzazione ero titubante in quanto abito a Livorno ed ho sempre rifiutato offerte identiche da parte del presidente Spinelli, ma poi chi mi ha convinto è stato proprio il Presidente Giuseppe Corrado. Io credo in questa iniziativa, anche perché non mi ero reso conto di quanto attaccamento i tifosi pisani abbiano verso la propria squadra“.

“Da tifoso nerazzurro per me è stato facile proporre al mio presidente quali fossero i vantaggi di questo accordo di partnership al fine di mettere le basi per una collaborazione che ci auguriamo e siamo certi che potrà avere ulteriori e proficui sviluppi nel prossimo futuro, ancor più significativi dato che Mercedes non è un marchio che si lega al mondo del calcio, eccezion fatta per la storica sponsorizzazione con la Nazionale tedesca“, ha detto Roberto Di Gangi