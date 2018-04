Pisa Sc, è partita la settimana del derby

PISA – Sono ripresi lunedì pomeriggio gli allenamenti del Pisa Sporting Club in vista del super derby di Livorno.

Dopo il successo sul filo di lana di sabato scorso contro la Pro Piacenza i nerazzurri hanno avuto a disposizione 24 ore di tempo per ricaricare le pile in vista dei due prossimi difficilissimi match che il calendario propone. Sabato il derby in casa del Livorno (ore 17) e poi venerdì il match casalingo con il Pontedera (ore 20.45): due sfide che saranno trasmesse in diretta dall’emittente Sportitalia.

Mister Petrone radunerà oggi la sua squadra sul terreno di San Piero a Grado dove tornerà ad allenarsi anche domattina: entrambe le sedute saranno a porte aperte. Mercoledì e giovedì allenamenti fissati nel pomeriggio, sempre a San Piero, con la squadra impegnata anche in una seduta di analisi tecnico-tattica davanti al video.

Venerdì mattina la rifinitura programmata all’Arena Garibaldi che precederà di alcune ore il ritiro pre-gara che si svolgerà al Tower Plaza, consueta sede degli appuntamenti casalinghi.