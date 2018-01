Pisa Sc, il programma delle gare fino alla 27esima

PISA – Riprenderà domenica 21 gennaio il girone A del campionato di Serie C. Per i nerazzurri appuntamento all’Arena Garibaldi contro il Monza per il primo di una serie di difficili sfide.

Ecco l’elenco delle partite dei nerazzurri fino alla sfida contro la Lucchese.

22° giornata. Pisa-Monza (domenica 21 gennaio, ore 14.30)

23° giornata. Viterbese-Pisa (domenica 28 gennaio, ore 18.30)

24° giornata. Pisa-Cuneo (domenica 4 febbraio, ore 18.30)

25° giornata. Prato-Pisa (domenica 11 febbraio, ore 18.30)

26° giornata. Arzachena-Pisa (domenica 18 febbraio, ore 14.30)

27° giornata. Pisa-Lucchese (domenica 25 febbraio, ore 14.30)