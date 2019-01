Pisa Sc, tutto pronto per la sfida con l’Arezzo

PISA – Allenamento mattutino per la squadra nerazzurra che all’Arena Garibaldi ha svolto la seduta di rifinitura in vista del turno infrasettimanale del campionato di Serie C che domani (ore 18.30) metterà il Pisa di fronte all’Arezzo.

Mister Luca D’Angelo, al termine di una serie di esercitazioni atletiche e aerobiche, ha fatto svolgere ai suoi ragazzi alcune simulazioni di gioco, con calci piazzati e tiri in porta. Una sessione tecnico-tattica ha quindi preceduto la partitella a ranghi contrapposti che ha chiuso l’allenamento.

Nel pomeriggio la squadra ha raggiunto Arezzo per iniziare il ritiro pre-gara.