Il Pisa SC scende in campo per il piccolo Christian

PISA – Il Pisa Sporting Club scende ancora una volta in campo al fianco del piccolo Christian Picarella.

Domenica 23 dicembre, in occasione della gara interna con la Pro Patria (ore 14.30) ultimo impegno ufficiale del 2018 all’Arena Garibaldi, nel piazzale interno dello stadio sarà allestito un centro di raccolta delle offerte da devolvere al Progetto “Insieme per Christian”. L’iniziativa nasce dalla sempre stretta collaborazione tra la società nerazzurra e i responsabili del Progetto “Insieme per Christian” Fabio e Giacomo.

L’invito, rivolto ovviamente a tutta la tifoseria che sarà presente sugli spalti dell’Arena, è quello di contribuire a dare ancora maggiore forza a questo importante progetto e alla battaglia del piccolo Christian