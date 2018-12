Il Pisa Sc si prepara al Cuneo nel ritiro di Novarello

PISA – Prosegue la settimana ‘piemontese’ del Pisa Sporting Club che dopo il pareggio ottenuto al “Silvio Piola” contro il Novara si è trasferito al Centro Sportivo Novarello per un mini ritiro di preparazione alla prossima sfida di campionato, ultimo impegno agonistico del 2018.

Capitan Moscardelli e compagni si alleneranno oggi e domani nella sede del ritiro per poi trasferirsi sabato a Cuneo per il consueto ritiro pregara. L’appuntamento è fissato allo Stadio “Fratelli Paschiero” domenica prossima (ore 14.30) per la gara con il Cuneo valida per la prima giornata del girone di ritorno. Dopo la sfida con la squadra di mister Scazzola una settimana di stop e quindi la ripresa della preparazione con il campionato che tornerà protagonista domenica 20 gennaio 2019

La foto sopra e’ tratta da PisaChannel