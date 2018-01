Pisa Sc si torna a sudare. Alle viste due amichevoli

PISA – Dopo una settimana di stop sono ripresi ieri gli allenamenti del Pisa Sporting Club che come tutte le altre protagoniste del campionato di serie C, avrà a disposizione 15 giorni per prepararsi alla ripresa del campionato. Tutti gli effettivi si sono ritrovati ieri agli ordini di mister Michele Pazienza per il prossimo appuntamento previsto per il 21 gennaio alle ore 14.30 all’Arena Garibaldi contro il Monza per la terza gara di ritorno del campionato di serie C.

Capitan Mannini e compagni hanno iniziato infatti a correre e sudare lunedì mattina a San Piero a Grado, bissando poi nel pomeriggio per un doppio allenamento prettamente atletico.

Oggi pomeriggio martedì 9 gennaio la squadra tornerà a lavorare nel Centro Sportivo di San Piero a Grado, mentre per mercoledì 10 gennaio è fissata una nuova doppia seduta: al mattino lavoro atletico allo stadio, pomeriggio sul campo a San Piero a Grado.

Giovedì 11 gennaio giornata divisa in due parti: al mattino due gruppi di lavoro in campo a San Piero, mentre nel pomeriggio test match alle ore 15 allo Stadio “Osvaldo Martini” di Castelfranco di Sotto contro la Stella Rossa formazione militante nel campionato di 3° categoria.

Venerdì 12 gennaio ancora una doppia seduta divisa tra palestra, al mattino, e campo di San Piero nel pomeriggio. Sabato 13 gennaio allenamento tradizionale nel pomeriggio domenica 14 gennaio al mattino all’Arena Garibaldi test match con la formazione Berretti di mister Giannini nel ruolo di sparring partner per un’altra sgambata.

La foto di Michele Pazienza è di Roberto Cappello