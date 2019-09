Il Pisa Sc torna al lavoro in vista della Cremonese. Giovedì amichevole a Calci per Jo

PISA – Riprenderanno questo pomeriggio gli allenamenti del Pisa Sporting Club, che dopo la sosta del campionato per gli impegni della Nazionale, tornerà in campo domenica prossima affrontando la Cremonese all’Arena (ore 21).

Il programma della settimana si svilupperà sempre sui campi del Centro Sportivo di San Piero a Grado a partire dalla seduta di questo pomeriggio per proseguire poi con un allenamento pomeridiano domani e una doppia seduta (mattina e pomeriggio) fissata per mercoledì.

Giovedì appuntamento speciale al Comunale di Calci dove andrà in scena il Memorial Walter Palandri: i nerazzurri affronteranno in amichevole il Calci 2016 di mister Stefano Vuono (ore 17) e l’incasso sarà devoluto alla campagna in favore del progetto “I sogni di Jo”.

Venerdì e sabato ancora allenamenti nel pomeriggio con la rifinitura programmata per domenica mattina sul prato dell’Arena Garibaldi.