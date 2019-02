Il Pisa Sc torna in campo per preparare la sfida alla capolista Entella

PISA – Il Pisa Sc riprende la preparazione con una seduta pomeridiana al Centro Sportivo di San Piero a Grado. Nessun doppio allenamento in questa settimana ‘corta’ per la squadra di mister Luca D’Angelo, con sedute già fissate al Centro Universitario di via Livornese nei pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì.

Sabato all’Arena la rifinitura pre-gara in vista del match casalingo in programma alle ore 20.30 contro la Virtus Entella.

La squadra poi tornerà subito ad allenarsi domenica mattina in vista del recupero del match con la Pro Vercelli, valido per la nona giornata del girone d’andata e fissato per martedì 5 marzo (ore 20.30) sempre all’Arena. Il sabato successivo sarà poi la Lucchese a rendere visita ai nerazzurri nella gara programmata alle ore 14.30.

Mercoledì 27 febbraio il Pisa inoltre conoscerà l’avversario nei quarti di finale della Coppa Italia Serie C: a Viterbo andrà in scena la sfida tra i padroni di casa della Viterbese e il Teramo, gara unica con eventuali tempi supplementari e calci di rigore. Nei giorni immediatamente successivi si conoscerà data e orario della gara che i nerazzurri sicuramente giocheranno in campo avverso contro la vincente della sfida del “Rocchi”.