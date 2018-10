Pisa SC, torna in campo il settore giovanile. La Berretti in campo a Cuneo

PISA – Torna in campo tra sabato e domenica le formazioni del settore giovanile del Pisa Sc.

Parte da Cuneo la Berretti di mister Birindelli, mentre per Under 17 e Under 15 doppia sfida con l’Olbia al San Cataldo.

Ecco il programma completo:

Campionato BERRETTI

Cuneo-Pisa (sabato, ore 15)

Campo “Parco della Gioventù”, via Porta Mondovì (Cuneo)

Campionato UNDER 17

Pisa-Olbia (sabato, ore 16.15)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1 (Pisa)

Campionato UNDER 15

Pisa-Olbia (sabato, ore 14.30)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1 (Pisa)

Campionato ESORDIENTI 2007

Bellaria-Pisa (sabato, ore 15)

Campo “Antonelli”, viale Europa (Pontedera)

Campionato ESORDIENTI 2008

Pisa-Bellaria (domenica, ore 11)

Campo “Zara”, via del Viadotto, Coltano (Pisa)

Campionato PULCINI 2009

Pisa-San Giuliano (domenica, ore 10)

Campo “Zara”, via del Viadotto, Coltano (Pisa)

Campionato PULCINI 2010

Scintilla-Pisa (domenica, ore 10.30)

Comunale di via Oratoio (Pisa)