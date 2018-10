Pisa SC & Toscana Aeroporti, insieme si torna a volare. Inaugurato il nuovo store nerazzurro all’Aeroporto. Le foto

PISA – È stato presentato martedì 9 ottobre presso il

Business Centre dell’aeroporto Galileo Galilei di Pisa l’accordo di partnership tra Toscana Aeroporti e Pisa Sporting Club valido per ben due stagioni.

di Giovanni Manenti

Presenti alla presentazione Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti, insieme all’Amministratore Delegato Gina Giani e al presidente del sodalizio nerazzurro Giuseppe Corrado.

La collaborazione si inserisce nel percorso di sviluppo strategico delle due società e nasce con l’obiettivo di sviluppare azioni di solidarietà rivolte al territorio e promuovere campagne di comunicazione per fini sociali ed istituzionali.

L’accordo prevede, da un lato, che in occasione di ogni incontro casalingo, circa 100 biglietti siano messi a disposizione delle fasce sociali più bisognose del territorio pisano, con la collaborazione per la loro individuazione della Magistratura di San Marco e dall’altro l’apertura di un punto vendita denominato “Pisa Dream” situato al piano terra dell’Aeroporto presso il quale sarà possibile acquistare maglie, gadget e materiale tecnico del Pisa Sc da parte degli oltre 5milioni di passeggeri che ogni anno transitano nello scalo cittadino.

“Per noi è un momento importante perché come Toscana Aeroporti siamo abituati a sostenere lo Sport e questo nuovo accordo con il Pisa Sc consente anche di chiudere alcune polemiche in merito – afferma Marco Carrai – anche se l’attuale accordo presenta una formula diversa ed il cuore di questa sponsorizzazione ruota intorno anche alla Magistratura di San Marco ed al sociale, poiché per ogni gara interna del Pisa regaleremo 100 biglietti a favore delle persone più bisognose”.

“L’apertura del punto vendita di prodotti del Pisa all’aeroporto consente di far trovare ai passeggeri un primo punto di incontro con la nostra città legata alla squadra di calcio”, commenta l’Ad Gina Giani supertifosa del Pisa.

“Credo che valga la pena sottolineare come questa idea di sponsorizzazione non nasce da una polemica – esordisce il presidente del Pisa Sc Giuseppe Corrado – in quanto tengo a precisare che non potevo pensare che non si potesse rinnovare un accordo con il più importante Aeroporto della Toscana. Questo accordo mi dà grande entusiasmo, poiché quando si entra nel sociale ciò diviene ancora più importante e l’apertura del punto vendita è un qualcosa su cui stavamo lavorando da tempo e sono d’accordo con la Dott. Giani sul fatto che questa location possa far sì che chi lascia la nostra città possa portare con sé un ricordo del Pisa Sc oltre che ai souvenir tipici della Torre Pendente”.

Al termine della conferenza stampa è stato inaugurato con il taglio del nastro il nuovo Store Nerazzurro all’interno dell’aeroporto.