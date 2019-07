PISA – Si muove ulteriormente anche in uscita il mercato del Pisa. Stando a quanto si apprende da gianlucadimarzio.com la società di via Cesare Battisti ha ceduto tre giocatori di sua proprietà in Serie C.

di Maurizio Ficeli

Si tratta di Luigi Cuppone, attaccante ceduto in prestito al Monopoli, di Kevin Lidin e di Thomas Alberti,che invece sono stati ceduti in prestito secco alla Paganese.