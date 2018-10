Pisa SC, undici maglie per il Monte Pisano

PISA – Grazie alla sempre fondamentale collaborazione dell’Associazione Cento, a partire da venerdì 5 ottobre le undici maglie indossate dalla squadra nerazzurra in occasione della gara di campionato contro l’Arezzo saranno messe all’asta e l’intero ricavato sarà devoluto ai Comuni colpiti dal terribile incendio che ha devastato la nostra terra.

Le aste, attive sul portale EBay, hanno preso il via ieri alle ore 19.10 e dureranno una settimana: ogni 10 minuti verrà messa all’asta una maglia ad un prezzo di partenza di 99 euro. Inutile aggiungere che si tratta di un’occasione unica per portarsi a casa un pezzo da collezione ma soprattutto per contribuire materialmente alla ricostruzione di un territorio a noi tutti caro e pesantemente colpito. Nei prossimi giorni la società pubblicherà anche i link delle maglie all’asta ma per trovarle basterà cliccare sul portale EBay e indicare alcune semplici parole chiave collegate all’iniziativa.