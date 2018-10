Pisa, scontro tra due auto. In due all’ospedale

PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 10.15 circa per un incidente stradale avvenuto in via Pardi angolo via dell’aeroporto a Pisa.

Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate ed entrambi i conducenti sono stati estratti dal personale del 118 con l’assistenza dei vigili del fuoco e trasportati all’ospedale.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture e attualmente stanno facendo viabilità stradale nell’attesa delle forze dell’ordine.