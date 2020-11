Pisa. Scoperti oltre 50.000 euro non dichiarati

PISA – Nell’ambito delle attività di contrasto alle violazioni della normativa valutaria, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso la Sezione

Operativa Territoriale dell’Aeroporto “G. Galilei” di Pisa, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno rinvenuto denaro contante non dichiarato per un valore complessivo di 52.456,70 euro.



Il denaro è stato rinvenuto nei bagagli a mano di 4 passeggeri marocchini tutti residenti in Italia, in partenza per il Marocco con destinazione Casablanca.

I trasgressori hanno usufruito dei pagamenti dell’oblazioni immediata, considerato che a seguito di interrogazione nominativa effettuata con l’ausilio della banca dati oblazione, non sono emersi precedenti per simili violazioni. Le singole oblazioni sono state tutte pagate per un importo complessivo di € 1.033,25.