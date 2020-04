Pisa, sdoganate mascherine e occhiali protettivi

PISA – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Pisa hanno proceduto

al rapido sdoganamento di 55.000 mascherine e 5.040 occhiali protettivi destinati a Comuni, case di cura, istituti sanitari e associazioni di volontariato presenti sul territorio toscano.

Anche presso la Sezione Operativa Territoriale Aeroporto “G. Galilei” di Pisa vengono quotidianamente sdoganati ingenti quantitativi di mascherine, che sono tempestivamente messe a disposizione degli Enti destinatari.

Continua l’impegno dei funzionari ADM volto a rendere immediatamente disponibili tutti i dispositivi di protezione per far fronte all’emergenza sanitaria internazionale in corso.