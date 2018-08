Pisa, si tratta per l’arrivo del difensore Cherubin. Sarà decisiva la volontà del giocatore

PISA – Dopo la cessione in prestito al Novara di Umberto Eusepi il Pisa è alla ricerca di un difensore.

di Antonio Tognoli

Escluso da lotto dei nomi Rinaldi ritenuto incedibile dalla Viterbese, il giocatore più alla portata è Michele Franco ex Livorno ma tra i papabili ci sono anche Niccolò Cherubin difensore del Verona che non rientra nei piani della società gialloblù che sarebbe disposta a pagare la metà del suo ingaggio (parecchio alto) pur di mandarlo a giocare. Adesso dipenderà molto dalla volontà del giocatore nella decisione di scendere di categoria.

Il Ds Gemmi che ha dimostrato abilità in questo mercato con pochi soldi a disposizione, può realmente lavorare sull’arrivo in prestito dal Verona del quotato difensore anche se non sarà facile.