Pisa Sporting Club, accordo di partnership con il Centro Commerciale Pisanova. Giuseppe Corrado: “Il brand del Pisa sempre più in alto”. Le foto

PISA – Presentato martedì 13 novembre agli organi di informazione, presso il Centro Commerciale Pisanova, del nuovo accordo di partnership tra il Centro Commerciale stesso ed il Pisa Sporting Club, alla presenza del Presidente Giuseppe Corrado e dei rappresentanti del Centro, dal Presidente Giacomo Carrara al Vice Presidente Giuseppe Raimo, la Direttrice del Centro Elisabetta Ficeli, la Consigliera Rossella Conti e l’Assistente di Direzione Martina Milani

di Giovanni Manenti

Oltre alle consuete foto di rito, con il Pisa Sc ha consegnato una maglia ufficiale della squadra recante sul retro in n.1 e la dizione “Pisanova”, gli interessati hanno svolto un tour ricognitivo del Centro Commerciale, che ospita in totale 40 negozi, compresi i luoghi di ristorazione, affinché il Presidente Corrado si potesse rendere pienamente conto della location, in quanto la sponsorizzazione in parola si differenzia da quelli che sono i canoni consueti di tali tipi di accordi”.

“Tengo a precisare – esordisce il Presidente Carrara, che questo non è un inizio di collaborazione con il Pisa Sc, bensì una prosecuzione, in quanto siamo già in rapporti dallo scorso anno, ma avendo la società avviato delle iniziative di marketing più profonde e più strette con la città, abbiamo ritenuto, vista la nostra presenza oramai da 25 anni nel tessuto cittadino, di abbracciare questa occasione ben volentieri, grazie alla disponibilità reciproca e per come si articolerà lo vedrete con le sorprese che stiamo preparando insieme, potendo peraltro confermare che non vi sarà alcuna sponsorizzazione sulla divisa di gara, ma solo l’apparizione del nostro logo allo Stadio nelle posizioni che vedrete nei prossimi giorni e sulle comunicazioni luminose. Quale contropartita, prosegue Domenico Carrara – abbiamo concordato di accogliere al nostro Centro il Pisa con le proprie iniziative, mettendo a disposizione il massimo spazio possibile per dare visibilità alla Società nerazzurra, come ad esempio la presentazione di un nuovo acquisto come calciatore oppure la distribuzione delle strenne natalizie, tutte cose su cui stiamo lavorando e per la quali abbiamo dato la nostra massima disponibilità, sulla base di un accordo che è stato siglato sino a giugno con la possibilità di proseguire, poiché come ben sapete la tempistica delle squadre di Calcio è legata alla fase di Campionato e sulla base della Categoria in cui il Pisa giocherà il prossimo Torneo gli accordi potrebbero essere modificati, senza nascondere che ci farebbe un immenso piacere avere il Pisa in una Categoria superiore con Pisanova al suo fianco”.

Ovviamente soddisfatto di questo nuovo accordo il Presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado, il quale afferma: “Si tratta di un’altra iniziativa importante tendente a valorizzare ancor più il brand sia di Pisa città che della nostra Società, che rappresenta una parte integrante del tessuto economico, sociale e commerciale cittadino, al di là del fatto esclusivamente sportivo, in quanto ribadisco quanto più volte affermato sul fatto che il Pisa Calcio abbia un dovere direi quasi istituzionale di farsi parte attiva in tutte quelle iniziative che favoriscono questo tipo di reciproco sviluppo, mentre per ciò che concerne i termini dell’accordo, preciso che lo stesso non si configura con l’oramai abituale apposizione di un logo sulla maglia, bensì in uno scambio di spazi, nel senso che da parte nostra concederemo determinati spazi pubblicitari all’interno dello Stadio e, di contro, il Centro Commerciale Pisanova mette a disposizione i suoi ambienti per qualsiasi tipo di iniziativa che ci coinvolgerà in prima persona e che, mese per mese, andremo a concordare insieme e che, per il momento, non siamo in grado di svelare“.