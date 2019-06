Il Pisa sul centrocampista calcesano Gregorio Luperini

PISA – Gregorio Luperini è uno degli obiettivi del Pisa Sc. I contatti fra il centrocampista calcesano e la società del presidente Giuseppe Corrado sono già avviati.

di Antonio Tognoli

Il giocatore è in scadenza di contratto con la Pistoiese ed ha molti estimatori anche in serie B. Già prima dei play off c’è stato un interessamento del Pisa e i contatti si sono riavviati in questi giorni.

Il Cittadella ha fatto pressioni al ragazzo e si sta muovendo per portarlo in Veneto, così come il Modena che dopo il cambio di proprietà lo vuole, per tentare la scalata alla serie C.

Per Luperini interessamento anche della Triestina. Il direttore tecnico Mauro Milanese ha già contattato il ragazzo che piace a mister Pavanel e attende la mossa del Pisa che rimane la prima scelta per Gregorio su tutti per realizzare il suo sogno.

Il Pisa però deve però iniziare a sfoltire la rosa e soprattutto piazzare i giocatori tornati dai prestiti prima di acquisire altri giocatori.

Nella foto sopra Gregorio Luperini con la maglia del Pontedera